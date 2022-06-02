Решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти отвечает планам ЕС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) с целью избавления от зависимости от ископаемого топлива РФ выдвинула план REPowerEU, и решение ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы добычу нефти может способствовать его реализации, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"И первое важное условие - это диверсификация от России к другим поставщикам. В этом отношении я приветствую сегодняшнее заявление ОПЕК об увеличении поставок нефти. Потому что так нам легче приступить к сворачиванию и избавлению от российской нефти, и перемещаться в другие регионы мира за необходимой нефтью", - сказала глава Еврокомиссии в четверг во время визита в Польшу.

Ее выступление опубликовано в Брюсселе.

Как сообщалось, министры ОПЕК+ приняли решение об увеличении квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки, перенеся рост с сентября.

Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с. На встрече в четверг принято решение "опередить запланированную общую корректировку добычи на сентябрь и равномерно распределить увеличение добычи на 432 тыс. б/с за июль и август 2022 года".

"Таким образом, добыча в июле будет скорректирована в сторону увеличения на 648 тыс. б/с в соответствии с прилагаемым графиком", - отмечалось в сообщении.