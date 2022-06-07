Белорусским банкам рекомендовано давать физлицам отсрочку по кредитам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии рекомендовало банкам предоставлять физлицам отсрочку по кредитам, сообщили в пресс-службе Совмина. Это решение принял правительственный оперативно-ситуационный штаб.

"Банкам рекомендовано по заявлениям кредитополучателей - физических лиц предоставлять отсрочку погашения потребительских кредитов на полгода, кредитов на финансирование недвижимости - на один год с продлением срока погашения кредитов на этот же срок", - уточнили в пресс-службе.