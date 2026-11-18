Путин заявил, что инфляция в России находится под контролем

Госдолг России в пределах 17%, один из самых низких в мире

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ находится под контролем.

"Под контролем находится инфляция, и государственный долг России в пределах 17%, один из самых низких в мире", - сказал Путин на заседании делового саммита АТЭС.

Он отметил, что внешнее давление стало для России большим стимулом, подстегнуло последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией.

"В результате за прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10 процентов и продолжает расти. Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе. На низком уровне остается безработица - 2,3%", - добавил он.