ESA одобрило миссию по сближению космического аппарата с кометой в 2029 году

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство (ESA) одобрило проведение миссии Comet Interceptor по сближению космического аппарата с кометой для изучения еt структуры и состава, старт миссии запланирован на 2029 год, сообщается на сайте агентства в среду.

"Миссия ESA Comet Interceptor, в ходе которой будет посещена первозданная комета или любой другой межзвездный объект, который только начинает свой путь в Солнечной системе, была одобрена на этой неделе. Этап исследования пройден, и, после того как будет выбран подрядчик, который создаст космический аппарат, будет начата работа по созданию (компонентов - ИФ) миссии", - говорится в сообщении.

Среди целей Comet Interceptor: дать характеристику геологическому составу поверхности, форме и структуре первозданной кометы, что станет первым исследованием подобного рода в истории, а также изучить состав облака из пыли и газа, окружающее ядро кометы.

Планируется, что миссия будет запущена вместе с другой миссией ESA по изучению экзопланет Ariel в 2029 году. Обе миссии отправятся к так называемой точке Лагранжа L2, расположенной в 1,5 млн км "позади" Земли, если смотреть со стороны Солнца. Достигнув места назначения, "перехватчик" будет ожидать подходящую цель. Как только она будет обнаружена и выбрана, начнется основной этап миссии.

Три компонента миссии Comet Interceptor - основный космический аппарат и два зонда, будут оборудованы различными высокотехнологичными инструментами, с помощью которых станет возможным изучить динамичную природы первозданной кометы. Они будут изучать комету с разных углов, что позволит создать 3D репрезентацию цели.

ESA займется разработкой основного космического аппарата и одного из зондов, каждый из которых будет оснащен оборудованием, созданным преимущественно европейскими компаниями. Другой зонд будет создан Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA). Предельная стоимость создания составляющих миссии, исключая затраты на запуск и оборудование, может составить 150 млн евро.

В прошлом ESA уже проводило миссии, связанные с исследованием комет.

В 1986 году к комете Галлея была отправлена миссия космического аппарата Giotto, который сделал первые снимки ядра кометы с близкого расстояния, определил размер и форму ядра и обнаружил, что из темной поверхности вырываются яркие струи газа и пыли.

В 2004 году к комете отправился аппарат Rosetta. В ходе миссии впервые было проведено сближение с кометой, следование за кометой по ее орбите вокруг Солнца и первая посадка космического аппарата на ее поверхность.