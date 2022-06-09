Госдума рассмотрит законопроект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о приравнивании к государственной измене перехода на сторону противника в условиях военных действий, а также введении уголовной ответственности за участие граждан РФ в конфликтах не в интересах России.

Законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК РФ в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против РФ. Таким образом, за подобные действия в случае принятия законопроекта будет грозить до 20 лет лишения свободы.

В статье 208 УК России также предлагается закрепить "ответственность за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях против интересов нашей страны при отсутствии признаков государственной измены". Наказанием будет лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Кроме того, проект закона вносит поправки об уголовной ответственности за участие за пределами РФ в деятельности и организации деятельности нежелательной в РФ иностранной или международной НПО. Сейчас ответственность наступает только за участие в таких НПО на территории РФ.

Шпионаж

Предусматривается ответственность за "осуществление конфиденциального сотрудничества со специальными службами иностранных государств, то есть тайное установление и поддержание контакта с такими службами либо их представителями в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против РФ". Подобное наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

При этом "сохраняется возможность освобождения лица от ответственности в случае добровольного и своевременного сообщения в компетентные государственные органы о своей связи с иностранной спецслужбой".

Кроме того, вводится ответственность за передачу, сбор, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил РФ, совершенные в условиях вооруженного конфликта. Это наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Призывы

Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против РФ, либо к воспрепятствованию исполнению органами власти и их должностными лицами полномочий по обеспечению безопасности РФ предлагается наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору; с использованием служебного положения; с использованием СМИ либо интернета наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Те же деяния совершенные организованной группой либо с угрозой применения насилия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до двух миллионов 500 тысяч рублей.

Наемничество

Проектом закона усиливается ответственность за наёмничество.

Так, вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях наказываются лишением свободы на срок от 12 до 18 лет (сейчас от четырех до восьми лет).

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей (сейчас от семи до 15 лет).

Участие наёмника в вооруженном конфликте или военных действиях наказывается лишением свободы на срок от семи до 15 лет (сейчас от трех до семи лет).

Наёмником согласно закону признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

Законопроект 130406- внесен депутатами -"единороссами" Василием Пискаревым, Андреем Картаполовым, Эрнестом Валеевым и другими.

Как ранее пояснил "Интерфакса" Валеев, за измену Родине в законах Советского Союза и РСФСР была уголовная ответственность, и там в том числе в диспозиции статьи была ответственность за переход на сторону врага.

"Когда писали закон РФ в Уголовном кодексе, это позиция исчезла, какие были мотивы я не знаю", - сказал Валеев.

Он добавил, что проект закона предлагает "восстановить этот момент" и считает нонсенсом, что ответственность за измену Родине сегодня статья не предусматривает. Мера наказания остаётся такой же, какой была в законе в советское время, отметил он.