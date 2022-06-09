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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Палата представителей США приняла пакет законопроектов для контроля над оружием

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Палата представителей США в среду приняла пакет законопроектов о контроле над оружием, которые были внесены на рассмотрение после массовых расстрелов в Буффало (штат Нью-йорк) и Ювальде (штат Техас).

Пакет, получивший название "Закон о защите наших детей", был принят 223 голосами "за", 204 законодателя выступили "против", один республиканец воздержался от голосования.

Законопроекты повышают минимальный возраст для покупки полуавтоматического оружия с 18 до 21 года. Кроме того, они запрещают гражданское использование магазинов емкостью более 15 патронов.

Также устанавливаются требования, регулирующие хранение огнестрельного оружия в жилых помещениях, и предусмотрены уголовные наказания за их нарушения.

Пакет законопроектов теперь должен поступить на голосование в сенат, где для прохождения ему необходимо набрать 60 голосов.

Как сообщалось, в середине мая вооруженный юноша устроил стрельбу в супермаркете города Буффало, в результате погибли 10 человек, еще трое получили ранения. Спустя менее двух недель еще один юноша устроил стрельбу в начальной школе в Ювальде, погиб 21 человек, из которых 19 детей. Обоим стрелкам было по 18 лет.

Ювальд
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