Ракета SpaceX стартовала на орбиту с египетским спутником связи

Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в четверг по московскому времени стартовала на орбиту с египетским спутником связи Nilesat 301, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен в среду в 17:04 по времени Восточного побережья США (в четверг в 00:04 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Через 33 минуты после аппарат будет выведен на эллиптическую переходную орбиту вокруг Земли, а затем самостоятельно выйдет на геостационарную орбиту высотой почти 36 тыс. км над экватором.

Спутник весом 4,1 тонны, созданный франко-итальянской аэрокосмической компанией Thales Alenia Space для египетской компании Nilesat, предназначен для предоставления услуг цифровой связи и широкополосного интернета на Ближнем Востоке, в Северной и Восточной Африке. Он расширит возможности египетского спутника Nilesat 201, запущенного в 2010 году, и заменит вышедших из эксплуатации Nilesat 101 и 102. Срок службы нового спутника связи рассчитан на 15 лет.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая используется для запусков уже в 7-й раз, через 8 минут 42 секунды после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions droneship, которая находится в Атлантике примерно в 650 км от космодрома.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно будет выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.