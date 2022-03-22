В Белоруссии закрылся лагерь мигрантов на границе с Польшей

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - На границе Польши и Белоруссии, в транспортно-логистическом центре "Брузги" прекратил работу лагерь беженцев, находившиеся в нем мигранты или уже улетели в Ирак, или были расселены в Белоруссии и продолжают ждать эвакуации, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

22 марта глубокой ночью очередной эвакуационный рейс вывез 98 иностранцев из Минска в Эрбиль, рассказали пограничники.

Остальных иностранцев пока расселили в гостиницах и санаториях и вывезут другими рейсами.

"Решение беженцев вернуться в свои страны во многом продиктовано осознанием бессмысленности ожидания и безучастности стран ЕС в решении их проблем", - заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.

По последним данным, в ТЛЦ "Брузги" находилось около 400 мигрантов.

Ситуация с беженцами на польско-белорусской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая 2021 года заявил, что больше не будет помогать Евросоюзу с контролем за наркотрафиком и притоком беженцев на границах Белоруссией, после санкций, введенных против Минска за инцидент с вынужденной посадкой лайнера Ryanair. После этого страны Балтии и Польша стали отмечать усиление притока нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые прибывали из Белоруссии. Погранслужбы этих стран начали не только задерживать иностранцев, но и выдворять их в Белоруссию, а затем власти этих стран инициировали возведение заграждений на границах.

В ноябре 2021 года к границе Польши с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Нападения на польских пограничников и попытки пересечения границы продолжались до конца февраля 2022 года.

За 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тысячи человек. В Европе назвали незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима", обвиняя Минск в намеренном завозе в Белоруссию желающих перебраться в Евросоюз. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказывал мнение, что движущая сила кризиса с мигрантами, которые пытаются пересечь границу со стороны Белоруссии, находится в Москве.