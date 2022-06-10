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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

В ЕС определили подход к управлению движением в космосе

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министры стран ЕС, ответственные за космический сектор, приняли в пятницу заключение о подходе Евросоюза к управлению движением в космическом пространстве.

"Космос становится все более переполненным. Чтобы решить глобальные проблемы, связанные с увеличением трафика, необходимо изменить правила деятельности в космосе. Обмен возможностями, информацией и передовым опытом между государствами-членами имеет ключевое значение для решения стратегических задач и проблем конкурентоспособности в космосе", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В выводах министры подчеркивают важность укрепления возможностей ЕС по отслеживанию и наблюдению за космосом, а также координации законодательства и стандартизации, касающихся космического пространства.

"Это усилит голос ЕС на международной арене, когда речь заходит об управлении движением в космосе. Это снизит риск столкновений и обеспечит безопасность и надежность в космосе", - сказано в документе.

ЕС
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