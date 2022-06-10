США отменят обязательный тест на COVID-19 для туристов из других стран

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американская администрация объявила об отмене требования об обязательной сдаче ПЦР-теста на наличие коронавируса для въезжающих в страну туристов, сообщает в пятницу издание The Hill.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний США на основании научных данных приняли решение, что в настоящее время необходимость в этом требовании исчезает", - заявил высокопоставленный представитель администрации президента США.

В то же время он подчеркнул, что требование может быть возвращено при резком ухудшении эпидемиологической ситуации.

За отмену тестирования активно выступали представители американской туристической индустрии.

"Сегодняшний день символизирует еще один важный шаг на пути восстановления авиаперевозок и возобновления международных поездок в США. Администрацию Байдена стоит похвалить за эти действия, которые позволят вернуть туристов со всего мира и ускорить восстановление туристической отрасли США", - прокомментировал нововведение Роджер Доу, генеральный директор Туристической ассоциации США.

По его словам, "международные авиаперевозки жизненно необходимы для предприятий и работников по всей стране, которые с трудом восстанавливаются от потерь, который понес этот ценный для всех сектор".

"Новый отчет показал, что отмена требования об обязательном тестировании перед отъездом может привлечь дополнительные 5,4 млн посетителей в США и дополнительные $9 млрд в виде расходов на поездки до конца 2022 года", - добавил Доу.

Требование об обязательном тестировании будет официально отменено в 12:01 утра местного времени (19:01 по Москве) 12 июня.