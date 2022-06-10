Британский авианосец прибыл в Испанию для участия в учениях НАТО в Средиземноморье

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Британский авианосец Prince of Wales ("Принц Уэльский") прибыл на испанскую военно-морскую базу Рота для участия в предстоящих натовских учениях в акватории Средиземного моря, сообщил королевский флот.

В учениях Flotilla Exercise 22 примут участие боевые корабли пяти стран-членов НАТО, которые будут отрабатывать способность реагировать на кризисные ситуации. В маневрах будут задействованы натовские боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) и Второй постоянной минно-тральной группы (SNMCMG2).

В настоящее время в Средиземном море в районе Адриатики на боевом патрулировании находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman (Гарри Трумэн), которая 14 декабря прошлого года вошла в Средиземное море. В ее состав помимо авианосца входят ракетный крейсер, несколько эсминцев и атомная подлодка с крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец Harry Truman несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, которые на фоне ситуации на Украине осуществляют патрулирование над Балканами.

По сведениям Пентагона, пребывание авианосной ударной группы в Средиземном море, которая находится там уже более пяти месяцев, предполагается, по меньшей мере, до августа. Затем на ее смену может прийти другая американская авианосная группа.