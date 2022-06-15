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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Посол РФ в США выразил обеспокоенность из-за заявлений Пентагона о поставках РСЗО Украине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления высокопоставленного представителя Пентагона о поставках на Украину РСЗО HIMARS, подчеркнул, что они демонстрируют намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию и вызывают крайнюю обеспокоенность.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность, что высокопоставленный представитель пентагона допускает возможность расширения поставок дальнобойных комплексов. Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию", - отметил Антонов.

Посол считает, что заявления чиновника неслучайно прозвучали накануне очередной встречи США и их союзников по военной поддержке Украины.

"Видимо, таким образом администрация настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями", - подчеркнул в своем комментарии Антонов.

Анатолий Антонов
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