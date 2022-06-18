В индуистском храме на севере Кабула прогремело несколько взрывов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В индуистском храме "Ахль аль-Хинуд" в Карте Парван на севере Кабула в субботу прогремело не менее трех взрывов, сообщают афганские СМИ.

Информационное агентство Aamaj News сообщило, что сразу же после взрывов на месте происшествия была слышна стрельба.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещено в России) пока не комментировало происходящее.

В свою очередь, представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что его страна "глубоко обеспокоена" сообщениями о нападении на храм, и внимательно следит за этим событием, сообщают афганские СМИ.

Накануне в результате взрыва в мечети приграничного с Таджикистаном уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана погиб один, ранено семь человек, сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на представителя полицейского управления талибов в Кундузе Обайдулла Абеди. По его словам, состояние раненых удовлетворительное, природа инцидента выясняется.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за оба нападения.