Напавшие на индуистский храм в Кабуле боевики заблокированы в здании

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В индуистском храме Ахль аль-Хинуд в квартале Карте Парван на севере Кабула прогремело не менее пяти взрывов, район оцеплен боевиками "Талибан" (запрещено в России), продолжается боестолкновение, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Сообщается, что боевики, напавшие на храм, заблокированы в религиозном учреждении.

Ранее в субботу афганские СМИ сообщили со ссылкой на представителя МИД Индии Ариндама Багчи, что его страна "глубоко обеспокоена" сообщениями о нападении на храм, и внимательно следит за этим событием.

Накануне в результате взрыва в мечети приграничного с Таджикистаном уезда Имам-Сахиб провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана погиб один, ранено семь человек, сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на представителя полицейского управления талибов в Кундузе Обайдулла Абеди. По его словам, состояние раненых удовлетворительное, природа инцидента выясняется.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за оба нападения.