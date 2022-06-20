В Кремле не рассматривали вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что вопрос о возможности привлечения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к специальной военной операции на Украине не рассматривался.

"Нет. Такой вариант не рассматривался", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о возможности привлечения сил ОДКБ к специальной военной операции России на Украине.

При этом, по его словам, "значение ОДКБ большое, ОДКБ в совсем недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность".

По его словам, "развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики и безопасности".