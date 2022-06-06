В Думе не исключили ввода миротворцев ОДКБ на подконтрольные РФ территории Украины

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не исключает возможность ввода миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на подконтрольные РФ территории Украины, а также в Донецкую и Луганскую народные республики.

"Нельзя исключать, что будут востребованы миротворцы из стран ОДКБ и на освобождённых территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Картаполов в понедельник журналистам.

Он добавил, что "мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попытаются под видом миротворцев туда залезть".