В Луганске заявили о тысячах украинских военных, окруженных на территории ЛНР

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Количество военнослужащих украинской армии, попавших в окружение на территории Луганской народной республики, исчисляется тысячами, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"На сегодняшний день я могу сказать, что достаточно большое количество украинских военных так или иначе находятся в окружении на всей территории Луганской народной республики. Это тысячи человек", - сообщил Марочко "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что речь идет не только об украинских военных, попавших в полное окружение в населенных пунктах Золотое и Горское накануне, а обо всей группировке ВСУ, так или иначе попавшей в окружение, в том числе и на других направлениях фронта в ЛНР.

"Точное количество попавших в окружение украинских военных не называется до особого распоряжения командования", - сообщил представитель Народной милиции ЛНР.

"Какое количество окажется в плену, сейчас предугадать сложно, поскольку все будет зависеть от решения украинских военнослужащих. Если они пожелают сдаться в плен, значит они будут жить, если же нет - они будут ликвидированы", - добавил Марочко.

Накануне Марочко сообщил "Интерфаксу" о полном окружении украинских войск в населенных пунктах Золотое и Горское союзными силами ЛНР и РФ.