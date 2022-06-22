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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В ЛНР сообщили об окружении украинских военных в населенных пунктах Горское и Золотое

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Группировка Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Горское и Золотое в Луганской области оказалась в полном окружении, сообщил "Интерфаксу" представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Пришла официальная информация с фронта, подтверждающая, что группировка вооруженных формирований Украины, находящаяся в Горском и Золотом, в полном окружении", - сообщил Марочко.

Численность окруженной группировки пока не называется.

Марочко также заявил, что в ходе операции по взятию в окружение украинских военных "была ликвидирована группа иностранных наемников".

Хроника 24 февраля – 22 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Украина
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