В ЛНР сообщили об окружении украинских военных в населенных пунктах Горское и Золотое

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Группировка Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Горское и Золотое в Луганской области оказалась в полном окружении, сообщил "Интерфаксу" представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Пришла официальная информация с фронта, подтверждающая, что группировка вооруженных формирований Украины, находящаяся в Горском и Золотом, в полном окружении", - сообщил Марочко.

Численность окруженной группировки пока не называется.

Марочко также заявил, что в ходе операции по взятию в окружение украинских военных "была ликвидирована группа иностранных наемников".