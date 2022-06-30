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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:50

Голосование о самороспуске парламента Израиля перенесли на четверг

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Голосование в израильском Кнессете - однопалатном парламенте - по законопроекту о самороспуске и проведении новых выборов не состоится в среду, как было запланировано; оно переносится на четверг 30 июня, сообщает Times of Israel.

Голосование во втором и третьем чтениях не состоится из-за ряда депутатов, которые настаивают на проведении до самороспуска голосований по ряду предложений.

Ожидается, что голосование во втором и третьем чтениях теперь состоится в 8:00 утра четверга 30 июня. Если это произойдет, то нынешний министр иностранных дел Яир Лапид, по соглашению о ротации, станет новым премьер-министром в ночь на 1 июля.

На прошлой неделе глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид заявили, что намерены распустить Кнессет. Если этот процесс будет завершен, он повлечет за собой очередные парламентские выборы в Израиле. За последние три года эти выборы станут пятыми по счету.

Также в среду Беннет заявил, что решил взять "тайм аут" от политики, и что он не будет возглавлять партию "Ямина" на будущих выборах.

Израильские СМИ со ссылкой на заявление Беннета написали, что министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед возглавит альянс "Ямина" после ухода премьера страны из политики.

"Айелет Шакед получит в свои руки партию, и я уверен, что она сделает все правильно, принесет партии все самое лучшее", - приводит слова Беннета портал newsru.co.il.

Шакед уже возглавляла этот политический альянс с 2019 по 2020 годы: речь идет о союзе политических партий правых взглядов, который был создан накануне выборов 2019 года.

С 2015 по 2019 годы Шакед была министром юстиции, а начинала карьеру в политике она с 2006 года и с должности главы канцелярии Биньямина Нетаньяху, когда он был в оппозиции.

Израиль Кнессет Нафтали Беннет
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