Парламент Израиля принял в предварительном чтении законопроект о самороспуске

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В израильском Кнессете утвердили большинством голосов в предварительном чтении законопроект о самороспуске, сообщает The Times of Israel.

На рассмотрение от разных партий было вынесено сразу несколько вариантов законопроекта о самороспуске, и все эти законопроекты депутаты утвердили большинством голосов. Теперь законопроекты направят в комитет палаты представителей Кнессета для подготовки к последующим голосованиям.

Больше всего голосов получил законопроект, составленный партией "Ликуд", которую возглавляет экс-премьер Биньямин Нетаньяху, - у него 111 голосов из 120. Эта партия сейчас находится в оппозиции действующей коалиции. Оппозиционные депутаты, по сообщению СМИ, после голосования назвали этот день "праздником". По их мнению, заканчивает существование "худшее правительство" в истории Израиля.

Ожидается, что окончательное решение о самороспуске парламент Израиля примет 27 июня, отмечает The Times of Israel.

Глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид 20 июня заявили, что намерены распустить Кнессет. Если этот процесс будет завершен, он повлечет за собой очередные парламентские выборы в Израиле. За последние три года эти выборы станут пятыми по счету.