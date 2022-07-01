Блинкен поздравил Лапида с вступлением в должность премьера Израиля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен от имени американского правительства поздравил Яира Лапида с вступлением в должность премьер-министра Израиля.

"Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с премьер-министром Лапидом в целях укрепления всех аспектов прочного американо-израильского партнерства и противодействия общим угрозам", - говорится в сообщении Госдепа.

Кроме того, Блинкен поблагодарил предыдущего премьера Нафтали Беннета за его руководство на посту премьер-министра Израиля в прошлом году, отметив, что "связь между Соединенными Штатами и Израилем никогда не была более прочной".

"У Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты, и наша приверженность безопасности Израиля остается непоколебимой. Мы с президентом с нетерпением ожидаем дальнейшего укрепления нашего жизненно важного двустороннего партнерства во время его (Джо Байдена - ИФ) визита в Израиль в июле и в последующий период", - подчеркнул Блинкен.

Как сообщалось, руководство правительством Израиля в полночь официально перешло от Нафтали Беннета (партия "Новые правые") к Яиру Лапиду (партия "Еш Атид").

Лапид будет руководить правительством до объявления нового состава кабинета министров, который планируется сформировать по итогам внеочередных парламентских выборов 1 ноября. Эти выборы станут для Израиля пятыми за последние три года. Беннет ранее заявлял о том, что принимать участия в них не намерен.