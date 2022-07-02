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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

PostEurop приостановила членство "Почты России" и "Белпочты"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop приостановила членство "Почты России" и "Белпочты", сообщает PostEurop в субботу.

Такое решение было принято советом директоров, учитывая ситуацию на Украине "и в результате запроса большого числа членов PostEurop", отмечается в сообщении.

Согласно решению, временная приостановка членства "Почты России" и "Белпочты" действует до проведения Генеральной Ассамблеи ассоциации, которая запланирована на 5 октября 2022 года. На Генассамблее "будет принято решение о возможном пересмотре приостановления деятельности двух вышеупомянутых членов PostEurop", подчеркнули в ассоциации.

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