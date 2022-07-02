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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

"Почта России" заявила, что приостановка ее членства PostEurop не скажется на клиентах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Приостановка членства "Почты России" PostEurop не отразится на клиентах, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее в субботу Ассоциация европейских государственных почтовых операторов PostEurop сообщила, что приостановила членство "Почты России" и "Белпочты". Временная приостановка действует до проведения Генеральной Ассамблеи ассоциации, которая запланирована на 5 октября.

"PostEurop не влияет на почтовое сообщение между странами, ассоциация занимается обменом опытом. Приостановка членства не скажется на клиентах "Почты России", - сказали в пресс-службе российской компании.

Как отмечается, компания сохраняет членство в ключевом объединении почтовых администраций - Всемирном почтовом союзе.

Почта России PostEurop
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