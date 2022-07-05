Китай озабочен нерешенностью вопросов отмены в США пошлин на китайские товары и санкций

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Китай выразил обеспокоенность в связи с нерешенностью вопросов отмены пошлин на китайские товары, введенных предыдущей американской администрацией, и снятия Вашингтоном антикитайских санкций.

Соответствующее заявление сделал заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ в телефонной беседе с министром финансов США Джанет Йеллен, сообщило Министерство коммерции КНР.

"Китайская сторона выразила свою обеспокоенность вопросами, связанными с отменой тарифов и санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении Китая, и проблемами справедливого отношения к китайским компаниям", - говорится в сообщении министерства.

В беседе стороны также обменялись мнениями по вопросам макроэкономической ситуации и стабильности глобальной производственной цепочки и цепочки поставок.

"Обе стороны считают, что нынешняя мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами, и очень важно укреплять макрополитические связи и координацию между Китаем и Соединенными Штатами, а также совместно поддерживать стабильность глобальной промышленной цепочки, что выгодно Китаю, Соединенным Штатам и миру в целом", - подчеркнули в министерстве.

Лю Хэ - член политбюро ЦК Компартии Китая, глава китайской стороны стратегического экономического диалога между КНР и США.

В мае Белый дом сообщил, что администрация допускает отмену тарифов на некоторые товары из Китая.

"Мы рассматриваем их с учетом их влияния на промышленность здесь, в США. Мы считаем, что некоторые из них не были конструктивными и нанесли вред, оказали негативное влияние на ряд отраслей в США", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Как накануне сообщила газета The Wall Street Journal, президент США Джо Байден намерен на следующей неделе сообщить о снижении ввозной пошлины на ряд китайских товаров первой необходимости, чтобы попытаться обуздать рост цен на американском рынке и приостановить темпы инфляционных процессов.