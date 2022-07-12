В США 14 компаний получили право на получение партии нефти из стратегического запаса

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Приобрести очередную партию нефти из стратегического запаса США получили право 14 компаний, сообщило американское министерство энергетики.

Chevron, ExxonMobil и Shell войдут в число компаний, которые будут получать нефть в период с 16 августа по 30 сентября, говорится в пресс-релизе ведомства.

Продажа нефти из стратегического запаса является частью программы, объявленной президентом Джо Байденом в марте, она предусматривает выделение 1 млн баррелей нефти в день в течение шести месяцев.

Эта мера носит вынужденный характер и направлена на реализацию усилий американской администрации по минимизации сбоев в снабжении и роста цен на топливо.

Как сообщали СМИ ранее, в июне стратегический запас нефти в Соединенных Штатах сократился до самого низкого уровня с 1986 года.

Тем не менее, по сообщениям СМИ, которые ссылаются на данные американской таможенной статистики и источники, в июне текущего года США из стратегического запаса нефти экспортировали около 5 млн баррелей.

Экспорт топлива из стратегических запасов свидетельствует о попытках Вашингтона снизить потери западных союзников на фоне их отказов от российских поставок. В то же время, вывоз нефти за рубеж осложняет положение президента США Джо Байдена на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в США, отмечают СМИ.

В этих условиях США с их союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, США с союзниками обсуждали попытки ограничить цену на российскую нефть от $40 до $60 за баррель", - сообщило агентство Bloomberg на минувшей неделе.

При обсуждении предельных цен на нефть учитывается то, что считается "российскими предельными издержками производства", а также цена на нефть до начала спецоперации на Украине.