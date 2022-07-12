Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:45

В США 14 компаний получили право на получение партии нефти из стратегического запаса

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Приобрести очередную партию нефти из стратегического запаса США получили право 14 компаний, сообщило американское министерство энергетики.

Chevron, ExxonMobil и Shell войдут в число компаний, которые будут получать нефть в период с 16 августа по 30 сентября, говорится в пресс-релизе ведомства.

Продажа нефти из стратегического запаса является частью программы, объявленной президентом Джо Байденом в марте, она предусматривает выделение 1 млн баррелей нефти в день в течение шести месяцев.

Эта мера носит вынужденный характер и направлена на реализацию усилий американской администрации по минимизации сбоев в снабжении и роста цен на топливо.

Как сообщали СМИ ранее, в июне стратегический запас нефти в Соединенных Штатах сократился до самого низкого уровня с 1986 года.

Тем не менее, по сообщениям СМИ, которые ссылаются на данные американской таможенной статистики и источники, в июне текущего года США из стратегического запаса нефти экспортировали около 5 млн баррелей.

Экспорт топлива из стратегических запасов свидетельствует о попытках Вашингтона снизить потери западных союзников на фоне их отказов от российских поставок. В то же время, вывоз нефти за рубеж осложняет положение президента США Джо Байдена на фоне резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в США, отмечают СМИ.

В этих условиях США с их союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, США с союзниками обсуждали попытки ограничить цену на российскую нефть от $40 до $60 за баррель", - сообщило агентство Bloomberg на минувшей неделе.

При обсуждении предельных цен на нефть учитывается то, что считается "российскими предельными издержками производства", а также цена на нефть до начала спецоперации на Украине.

США Chevron
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США планируют разрешить второй бустер от COVID-19 для всего взрослого населения страны

Министр природных ресурсов Канады объяснил возврат ФРГ турбины для "Северного потока"

Министр природных ресурсов Канады объяснил возврат ФРГ турбины для "Северного потока"

Байден передал в Сенат на утверждение протоколы о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Голосование в СБ ООН по трансграничной помощи в Сирию намечено на вторник

Военная операция на Украине

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS

Больница и дома повреждены в результате удара по Новой Каховке в Херсонской области

Национальное собрание Франции отвергло вотум недоверия премьер-министру

Национальное собрание Франции отвергло вотум недоверия премьер-министру

Что произошло за день: понедельник, 11 июля

Президент Бразилии заявил о договоренности на поставки дизеля из РФ

Президент Бразилии заявил о договоренности на поставки дизеля из РФ

Ринат Ахметов передаст медиабизнес на Украине государству

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });