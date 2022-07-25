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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

В США за неделю установлено более 1 тыс. температурных рекордов на фоне жары

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американские метеорологи зарегистрировали свыше 1 тыс. температурных рекордов за неделю в США в связи с установившейся в стране аномальной жарой, сообщает Axios со ссылкой на Национальные центры экологической информации.

Речь идет о 359 рекордных показателях дневной температуры в разных местах страны и 709 самых высоких показателях ночной температуры.

В частности, накануне в Бостоне (штат Массачусетс) температура достигла рекордной отметки в 37,7 градусов по Цельсию, а в Провиденсе (штат Род-Айленд) - 35,5 градусов по Цельсию.

Всего, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, за последние 30 дней в США зафиксировали 1 403 рекорда дневных температур и 2 856 рекордов ночных температур.

Накануне предупреждения синоптиков об угрозе жары действовали в отношении территорий, где проживают 90 млн американцев.

Метеорологи отмечают, что сильная жара продолжится на северо-востоке США, а северо-запад страны вступит в период опасной аномально жаркой погоды.

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