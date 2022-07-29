Венгрия планирует заключить этим летом контракт с РФ на поставку еще 700 млн куб. м газа

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Венгерские власти намерены этим летом заключить летом этого года контракт с РФ на закупки еще 700 млн кубометров газа, заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы ведем переговоры с Россией о закупках дополнительных 700 млн кубометров газа. Сделку могут подписать в течение лета, и тогда мы будем в безопасности", - приводят его слова западные СМИ.

Премьер пообещал, что Венгрия получит достаточно газа.

Накануне Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер в четверг раскритиковали действия Брюсселя, нацеленные на решение проблем с поставками газа в ЕС. Орбан также в очередной раз выразил сомнения в правильности стратегии ЕС по введению санкций против России.