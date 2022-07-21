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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Лавров заявил о готовности РФ рассмотреть просьбу Венгрии об увеличении поставок газа

Лавров заявил о готовности РФ рассмотреть просьбу Венгрии об увеличении поставок газа
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Венгрия обратилась к российской стороне с просьбой об увеличении поставок газа, эта просьба будет рассмотрена, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня наши коллеги заявили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена", - сказал он пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой.

"Практической кооперации конечно же мешает откровенная русофобская политика, которую проводит Вашингтон и евросоюзовский Брюссель, которая предполагает безудержное наращивание санкций без здравого анализа последствий для самих стран, которые их вводят, но и, безусловно, мы не заинтересованы в том, чтобы подобного рода вещи мешали нашему сотрудничеству. И будем искать и находить решения, которые сделают наше взаимодействие во всех областях независимым от подобного рода капризов и попыток наказаний, так сказать", - сказал Лавров.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт рассчитывает купить у России дополнительно 700 млн кубометров газа.

По словам венгерского министра, "мы четко видим, нравится нам это или нет, хотим мы этого или нет: без источников из России невозможно закупить плюс 700 млн кубометров". "Можно мечтать, можно дуть различные "воздушные шары", но физическая реальность остается физической реальностью. Без российских источников такое количество дополнительного газа в Европе закупить просто невозможно", - подчеркнул Сийярто.

Он также сообщил, что в Венгрии "планомерно осуществляется закачка газа в подземные газохранилища", и в настоящее время закачано уже 27,3%, в то время как в Европе это процентное соотношение составляет только 13%.

"В нормальные времена этого было бы достаточно, это предоставило бы нам достаточную безопасность. Но мы все знаем, что мы живем не в совсем нормальное время, поэтому нам нужно гарантировать энергоснабжение нашей страны", - сказал глава венгерского МИД.

Сергей Лавров Венгрия
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