Лидеры Венгрии и Австрии раскритиковали ЕК за методы решения газового кризиса

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и канцлер Австрии Карл Нехаммер в четверг раскритиковали действия Брюсселя, нацеленные на решение проблем с поставками газа в ЕС, сообщает агентство ЭФЭ.

Нехаммер по итогам переговоров с Орбаном сконцентрировался на критике реализации идеи Еврокомиссии по совместным закупкам газа.

"Сейчас совместная платформа для закупки энергоресурсов более актуальна, чем когда бы то ни было. Мы слышали много объявлений про это со стороны Еврокомиссии, однако видим крайне мало реально принимаемых мер", - заявил канцлер Австрии.

Орбан же на пресс-конференции в Вене раскритиковал план Брюсселя по сокращению спроса на газ в Евросоюзе. По его словам, "венграм не нравится, когда их пытаются в чем-то ограничить".

ЭФЭ отмечает, что, в отличие от Орбана, Нехаммер заявил, что полностью поддерживает все санкции, которые ЕС в последние месяцы ввел против РФ. "Это единственный вариант невоенных ответных мер", - считает австрийский лидер. Он предположил, что со временем ограничительные меры окажут серьезное воздействие на РФ.

Орбан же в очередной раз выразил сомнения в правильности стратегии ЕС по введению санкций против Москвы.

Ранее в четверг сообщалось, что Нехаммер выступил против запрета на поставки российского газа, поскольку от них зависит состояние промышленности и занятость населения в европейских странах. "Австрии ясно, что введение эмбарго на газ является невозможным. От него зависит не только австрийская промышленность, но и Германия. А в случае, если немецкая промышленность пошатнется, у нас начнется массовая безработица", - заявил Нехаммер.

Он также подчеркнул, что ещё слишком рано рассматривать вопрос о новых санкциях, поскольку "нужно время для того", чтобы заработали уже введенные.

Канцлер Австрии добавил, что ограничительные меры в отношении РФ не должны наносить еще больше ущерба странам, которые их принимают.