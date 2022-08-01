Генсек ООН призвал активизировать механизмы по ядерному разоружению

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал страны принять меры для уничтожения ядерных вооружений, поскольку риск возникновения ядерной войны становится только выше.

"Уничтожение ядерных вооружений - единственная гарантия того, что их никогда не применят. Мы должны неустанно работать ради достижения этой цели", - заявил Гутерриш на конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия, на которой состоялось рассмотрение действия этого документа.

Он подчеркнул, что необходимо "оживить все многосторонние соглашения и механизмы по работе над разоружением и нераспространением ядерного вооружения". Гутерриш призвал все страны-члены ООН прибегнуть "к практическим мерам, которые сократят риск возникновения ядерной войны и вернут нас на путь к разоружению".

По его словам, в настоящее время в мире насчитывается почти 13 тыс. единиц ядерных вооружений, и "риск распространения растет, в то время как организации, призванные предотвращать эскалацию, ослабевают".

"Лишь небольшая погрешность отделяет сейчас человечество от ядерного уничтожения. Нам как никогда необходим договор о нераспространении ядерных вооружений", - добавил он.

"Геополитическая напряженность достигает новых высот, соперничество превосходит сотрудничество и взаимодействие, недоверие пришло на смену диалогу, а разобщенность - на смену разоружению. Страны стремятся к ложной безопасности, накапливая и тратя сотни миллиардов долларов на смертоносное оружие, которому нет места на нашей планете", - добавил генсек ООН.