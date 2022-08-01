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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и что она никогда не должна быть развязана, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Как государство - участник ДНЯО и один из его депозитариев, Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

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Президент отмечает, что Россия "придает большое значение системе гарантий МАГАТЭ как проверочному механизму ДНЯО и считает крайне важным обеспечение ее объективного, деполитизированного и технически обоснованного применения".

"Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий", - подчеркивает Путин, добавляя, что Россия "готова делиться с партнерами своим опытом в сфере атомной энергетики".

Путин выражает надежду на то, что конференция подтвердит готовность всех государств - участников ДНЯО четко следовать принятым обязательствам.

Владимир Путин
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