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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Президент Южной Кореи заявил, что Сеул против применения силы для изменений в КНДР

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил в среду, что Сеул не может предоставить КНДР гарантий безопасности, но он не хочет, чтобы статус-кво в Северной Корее менялся силовыми методами, сообщают южнокорейские СМИ.

"Гарантировать безопасность режима - это не то, что может сделать правительство Республики Корея. Но ни я, ни правительство Республики Корея не хотим, чтобы статус-кво в Северной Корее был изменен необоснованно или силой", - сказал он на пресс-конференции, посвященной 100 дням пребывания в должности главы государства.

Как пишет агентство "Ренхап", "это было воспринято как еще одна оливковая ветвь, протянутая Пхеньяну". В понедельник Юн Сок Ель изложил детали своего плана по развитию северокорейской экономики в случае, если Пхеньян предпримет шаги по денуклеаризации.

Ранее это предложение прозвучало в его инаугурационной речи в мае текущего года, напоминает агентство.

"Смелая инициатива, с которой я выступаю, поэтапно значительно улучшит экономику Северной Кореи и повысит уровень жизни ее народа, если Север прекратит развитие своей ядерной программы и приступит к подлинному и основательному процессу денуклеаризации", - заявил Юн Сок Ель на мероприятии по случаю Дня освобождения Кореи.

Южная Корея КНДР
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