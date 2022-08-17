Уроженка Саудовской Аравии осуждена на 34 года за правозащитную деятельность в твиттере

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Суд в Саудовской Аравии приговорил 34-летнюю саудовскую подданную Сальму аль-Шехаб к 34 годам тюремного заключения за распространение в твиттере постов диссидентов и активистов, сообщает в среду The Guardian.

"Студентку Лидсского университета (в Великобритании - ИФ) из Саудовской Аравии, которая вернулась домой в королевство на праздники, приговорили к 34 годам тюремного заключения за то, что у нее есть аккаунт в твиттере, где она подписана на диссидентов и активистов и делится их твитами на своей странице", - передает издание.

Газета отмечает, что суд вынес этот приговор уже после визита президента США Джо Байдена в королевство.

Изначально аш-Шехаб приговорили к трем годам тюрьмы за использование интернета в целях "вызвать общественные беспорядки и дестабилизировать гражданскую и национальную безопасность". Позднее суд ужесточил приговор после того, как сторона обвинения призвала принять во внимание другие ее возможные правонарушения.

По данным издания, осужденная не была известным активистом, но высказывалась по поводу пандемии COVID-19, а также иногда делилась твитами некоторых саудовских диссидентов, живущих за пределами Саудовской Аравии и призывающих отпустить на свободу политических заключенных в королевстве.

Отмечается, что у осужденной есть двое детей, она работает в сфере стоматологии.