Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 90 иностранных наемников в Харькове

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по пункту базирования иностранных наемников в Харькове, уничтожив более 90 человек, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, всего за сутки в результате ударов российской авиации и артиллерии уничтожены более 390 украинских военных в Николаевской области и на территории Донецкой народной республики (ДНР).

"В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки (ДНР), 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы "Донецк" остатки батальона выведены в тыл для переформирования", - сказал Конашенков.

Он заявил, что артиллерийскими ударами по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Мазановки (ДНР) ликвидированы более 250 военных.

Кроме того, нанесены авиаудары в районах Белая Криница, Великое Артаково и Посад-Покровское Николаевской области. По данным Минобороны РФ, потери украинской армии в этих районах составили более 140 человек убитыми и свыше 50 ранеными.

"За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах", - сказал Конашенков.

Он заявил, что уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка, Васюковка Донецкой Народной Республики и Березнеговатое Николаевской области.

По его данным, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков