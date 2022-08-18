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Убивший российского туриста житель Абхазии сбежал из психбольницы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Приговоренный к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста житель Абхазии Даур Джинджолия сбежал из психиатрической больницы. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"Джинджолия Даур Васильевич, осужденный приговором Верховного суда Абхазии от 12 июня 2018 года по признакам состава преступления, предусмотренным статьями 119, 160, 159 и 217 Уголовного Кодекса Абхазии к 18 годам лишения свободы, находясь с 6 июля на стационарном лечении в отделении смешанных судебно-психиатрических экспертиз и принудительного лечения республиканской психбольницы, совершил побег из-под стражи, воспользовавшись отсутствием сотрудников охраны указанного отделения", - говорится в сообщении.

По факту побега прокуратурой Гульрипшского района возбуждено уголовное дело.

12 июля 2017 года братья Даур и Адгур Джинджолия напали на семью российских туристов на пляже в селе Приморское Гудаутского района. Злоумышленники окружили россиян и потребовали у них денег. Гражданин РФ Андрей Кабанов попытался оказать сопротивление, однако преступники нанесли ему два ножевых ранения, от которых он скончался в больнице.

После инцидента Федеральное агентство по туризму РФ рекомендовало избегать безлюдных мест в республике, а также воздерживаться от конфликтов с местным населением.

Абхазия РФ
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