Судан готов предоставить "Зарубежнефти" новые блоки для разведки нефти

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" может расширить присутствие в Судане, власти страны готовы предоставить компании новые блоки для разведки и добычи нефти. Об этом сообщил директор департамента добычи и производства нефти Судана Эльтахир Мохамед на пленарном заседании межправкомиссии РФ и Судана в Москве.

"Мы обсудили предложение компании "Зарубежнефть" относительно инвестиций в Судане. Мы и раньше предоставляли несколько блоков для разработки, а сейчас добавили несколько участков, в частности, районов, в которых потенциально имеется газ и нефть. Думаю, к октябрю мы передадим необходимую информацию, чтобы они могли заняться этими участками", - сообщил Мохамед.

В свою очередь, директор департамента международного сотрудничества Минэнерго РФ Дмитрий Семёнов отметил, что страны рассматривают возможность расширения сотрудничества в нефтегазовой области за счет совместной работы в новых направлениях.

"В ходе подготовки расширено количество нефтяных блоков для проработки нашей компанией "Зарубежнефть" совместно с министерством энергетики и нефти Судана и госкомпанией Sudapec. Мы также договорились вместе с компаниями обсудить расширение сотрудничества в нефтяной сфере за пределами только добычи, посмотреть в сторону технологий нефтеотдачи, утилизации попутного газа, нефтепереработку, нефтехимию, образование", - сообщил Семёнов.

"Зарубежнефть" рассматривает ряд стран Африки как регион для формирования нового перспективного нефтегазового кластера. В частности, компания ведет переговоры с правительствами Конго, Судана, Южного Судана и Мозамбика по изысканию инвестиционных возможностей и началу деятельности в среднесрочной перспективе, сообщалось в корпоративном издании компании.