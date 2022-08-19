В Белоруссии резко выросла очередь на въезд в страны ЕС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники отмечают значительный рост количества автомобилей на въезд в страны ЕС со стороны Белоруссии. По данным Госпогранкомитета страны, их количество увеличилось в пять раз только за последнюю неделю.

"С начала недели количество легковых авто на въезд в ЕС увеличилось почти в пять раз, а грузовых - в 1,5 раза", - говорится в сообщении ГПК.

Там отметили, что скопление легкового транспорта за прошедшие сутки фиксировалось на польском и литовском направлениях. Сопредельные контрольные службы в пунктах пропуска Тересполь (Брест) и Бобровники (Берестовица) оформили 36% и 67% авто от установленной нормы соответственно, а в литовском Мядининкае (Каменный Лог) - 48%.