Очередной сухогруз с украинской кукурузой прибыл в турецкий порт

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Сухогруз Fulmar S, на борту которого находится кукуруза из Украины, зашел в порт Алсанджак в районе Измира, свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Судно под флагом Барбадоса вышло из порта Черноморска 13 августа.

По данным агентства "Анадолу", судно перевозит более 11,7 тыс. тонн украинской кукурузы. В турецком порту, как ожидается, оно пробудет три дня.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов – Черноморска, Одессы и Южного. Также был создан Совместный координационный центр, в который входят представители Турции, России и Украины, а также ООН, для наблюдения за поставками продовольствия.

Всего с 1 августа украинские порты в рамках соглашения покинули более 25 судов, нагруженных продовольственными товарами.