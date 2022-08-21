До 19 увеличилось число жертв аварии с грузовиком в Турции

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В провинции Мардин на юго-востоке Турции 19 человек стали жертвами ДТП с грузовиком, 26 пострадали, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своем твиттер-аккаунте в субботу.

"Число людей, погибших в аварии, произошедшей при наезде грузовика на толпу в (районе - ИФ) Дерик провинции Мадрин, к сожалению, увеличилось до 19. Число пострадавших - 26, из них шесть в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

До этого министр писал о 16 погибших, уточнив, что причиной аварии стал отказ тормозов грузовика.