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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Пограничники Узбекистана задержали афганцев, нарушивших границу и оказавших сопротивление

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пограничники Узбекистана задержали 24 граждан Афганистана, нарушивших госграницу с целью незаконной добычи корня солодки на узбекском острове Арал Пайгамбар на реке Амударья, сообщила в понедельник пресс-служба пограничных войск Службы госбезопасности республики.

По данным пресс-службы, 21 августа на острове Арал Пайгамбар (Сурхандарьинская область на юге Узбекистана) была замечена группа граждан Афганистана, нарушивших госграницу и причаливших к острову на лодках.

Они, как отмечает пресс-служба, оказали сопротивление прибывшему на место пограничному наряду, однако все 24 нарушителя были задержаны для установления личности и проведения следственных мероприятий. По итогам опроса было установлено, что причиной пограничного инцидента стала незаконная добыча корня солодки, которая в большом количестве растет в пограничной зоне Узбекистана.

"В настоящее время территория острова Арал Пайгамбар находится под полным контролем подразделений Пограничных войск Узбекистана", - подчеркивается в сообщении.

Протяженность узбекско-афганской границы составляет около 150 км, она проходит по руслу реки Амударья.

Узбекистан Афганистан
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