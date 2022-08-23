Узбекистан и Афганистан расследуют инцидент с жертвами на пограничном острове

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченные представители специальных служб Афганистана и Узбекистана провели переговоры по сложившейся ситуации на госгранице двух стран на реке Амударья, сообщила во вторник пресс-служба узбекского МИД.

"Обсужден инцидент, имевшей место 21 августа на территории острова Арал Пайгамбар (Сурхандарьинская область), связанный с незаконным пересечением государственной границы Узбекистана гражданами Афганистана", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, нарушители оказали сопротивление прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана. Благодаря проведенной операции все нарушители госграницы Узбекистана (всего 24 человека) были задержаны для установления личности и проведения следственных мероприятий.

По данным МИД, в ходе состоявшейся встречи представители двух стран согласились, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, которые привели к напряженности в этом районе. Сейчас проводится тщательное расследование инцидента.

"Республика Узбекистан приносит свои соболезнования семьям двух погибших, оказывает всю необходимую медицинскую помощь шестерым раненным и завершает процедуру подготовки задержанных лиц к возвращению на родину", - указано в сообщении.

Обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения, добавили в МИД.

Ранее узбекская Служба госбезопасности сообщила, что причиной пограничного инцидента 21 августа на острове Арал Пайгамбар является незаконная добыча афганцами корня солодки, произрастающей в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана.

Протяженность узбекско-афганской границы составляет около 150 км, она проходит по руслу реки Амударья.