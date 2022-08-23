Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Узбекистан и Афганистан расследуют инцидент с жертвами на пограничном острове

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченные представители специальных служб Афганистана и Узбекистана провели переговоры по сложившейся ситуации на госгранице двух стран на реке Амударья, сообщила во вторник пресс-служба узбекского МИД.

"Обсужден инцидент, имевшей место 21 августа на территории острова Арал Пайгамбар (Сурхандарьинская область), связанный с незаконным пересечением государственной границы Узбекистана гражданами Афганистана", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, нарушители оказали сопротивление прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана. Благодаря проведенной операции все нарушители госграницы Узбекистана (всего 24 человека) были задержаны для установления личности и проведения следственных мероприятий.

В миреПограничники Узбекистана задержали афганцев, нарушивших границу и оказавших сопротивлениеЧитать подробнее

По данным МИД, в ходе состоявшейся встречи представители двух стран согласились, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, которые привели к напряженности в этом районе. Сейчас проводится тщательное расследование инцидента.

"Республика Узбекистан приносит свои соболезнования семьям двух погибших, оказывает всю необходимую медицинскую помощь шестерым раненным и завершает процедуру подготовки задержанных лиц к возвращению на родину", - указано в сообщении.

Обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения, добавили в МИД.

Ранее узбекская Служба госбезопасности сообщила, что причиной пограничного инцидента 21 августа на острове Арал Пайгамбар является незаконная добыча афганцами корня солодки, произрастающей в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана.

Протяженность узбекско-афганской границы составляет около 150 км, она проходит по руслу реки Амударья.

Узбекистан Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $99,4 за баррель

Канада вводит санкции против 62 физлиц и одной структуры в связи с ситуацией на Украине

В ДНР сообщили об ударе ВСУ по Донецку с применением HIMARS

Военная операция на Украине

Вячеслав Володин посетил ДНР

Военная операция на Украине

Российские войска вышли к административной границе Николаевской области

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС

Литва будет искать региональное решение по визам для россиян, если выдачу не запретит ЕС
Военная операция на Украине

Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области

КТК хочет сдвинуть график отгрузки для обследования третьего нефтеналивного причала

У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

У Трампа обнаружили более 300 секретных документов, которые он должен был вернуть

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });