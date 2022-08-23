Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты самолет Су-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в Донецкой народной республике", - сказал на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.