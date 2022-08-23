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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Российские войска вышли к административной границе Николаевской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российские войска успешно развивают наступление в Херсонской и Николаевской областях, а также на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий на херсонско-николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области.

"Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров", - сказал Конашенков.

Также он заявил, что украинские войска выбиты из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов, а в районе Андреевки "нанесены значительные потери" 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ.

"Успешно развивается наступление на Донецком направлении. Завершается освобождение населенного пункта Марьинка. Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он отметил, что в результате наступательных действий в районе Артемовска войска РФ "вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города".

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Кодема с трех сторон блокировано элитное подразделение ВСУ - 214-й батальон "ОПФОР".

Хроника 24 февраля – 23 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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