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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Канада вернет Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Канада намерена вернуть ФРГ оставшиеся пять турбин для "Северного потока", которые находятся на ремонте в Монреале, заявила глава МИД страны Мелани Жоли.

"Мы приняли такое решение. Это именно то, о чем нас просила Германия", - сказала она канадскому телеканалу CBC.

Жоли также отметила, что по мнению Оттавы, Россия "должна как можно скорее пересмотреть свой отказ" забрать уже переданную Германии турбину Siemens для установки на газопроводе "Северный поток".

В свою очередь федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил телеканалу, что Берлин продолжит работать с Канадой, чтобы обеспечить возврат оставшихся пяти турбин.

Телеканал напомнил, что в июле правительство Канады дало разрешение на отправку шести турбин, которые проходят техническое обслуживание в Монреале, в Германию для последующей передачи их "Газпрому", но тогда одна из турбин Siemens в итоге была отправлена в Германию.

В начале августа "Газпром" заявил, что действующие антироссийские санкции препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции "Портовая", обеспечивающей подачу газа европейским потребителям по "Северному потоку".

Канада Россия Северный поток
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