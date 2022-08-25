В Финляндии трех журналистов начали судить за раскрытие секретных военных данных

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Трое журналистов из Финляндии предстали перед судом в четверг по обвинениям в публикации секретных материалов Минобороны в статье для газеты Helsingin Sanomat, сообщает Associated Press (AP).

Журналисты в статье, датированной 16 декабря 2017 года, описывали деятельность финского исследовательского центра разведки, где указали в частности приблизительное местонахождение и задачи разведывательного подразделения.

Если журналистов признают виновными, то им грозит более четырех лет лишения свободы.

Кроме того, к данной статье было написано продолжение, но его не опубликовали после того, как на газету обрушился шквал критики.

Сообщается, что в четверг прокурор потребовал удалить онлайн-версию статьи с сайта газеты.