В ЛНР заявили о десяти ракетах HIMARS, выпущенных по городу Стаханову

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли подконтрольный Луганской народной республике город Стаханов из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:30 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.