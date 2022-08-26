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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

В ЛНР заявили о десяти ракетах HIMARS, выпущенных по городу Стаханову

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли подконтрольный Луганской народной республике город Стаханов из реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:30 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Хроника 24 февраля – 26 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
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