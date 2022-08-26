На границе в Бресте в авто россиянина нашли предмет, похожий на бомбу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В пограничном пункте пропуска Брест на автомобиле гражданина России обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, сообщили в Госпонранкомитете Белоруссии в пятницу.

"Сегодня утром, 26 августа, в автодорожный пункт пропуска Брест на въезд в Беларусь прибыл автомобиль на российских регистрационных номерах. За рулем машины марки "Киа" находился гражданин Российской Федерации. В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья", - сообщили в ГПК.

Согласно сообщению, автомобиль был оперативно оцеплен, пропуск лиц и транспортных средств приостановлены. На место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа.

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия" - заявили пограничники.