Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

На границе в Бресте в авто россиянина нашли предмет, похожий на бомбу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В пограничном пункте пропуска Брест на автомобиле гражданина России обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, сообщили в Госпонранкомитете Белоруссии в пятницу.

"Сегодня утром, 26 августа, в автодорожный пункт пропуска Брест на въезд в Беларусь прибыл автомобиль на российских регистрационных номерах. За рулем машины марки "Киа" находился гражданин Российской Федерации. В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья", - сообщили в ГПК.

Согласно сообщению, автомобиль был оперативно оцеплен, пропуск лиц и транспортных средств приостановлены. На место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа.

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия" - заявили пограничники.

Белоруссия Брест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Энергодара опровергли заявления об отключении ЗАЭС от сетей Украины

Глава МАГАТЭ заявил о планах установления постоянного присутствия на ЗАЭС

Болгария предложит "Газпрому" продлить отбор по истекающему контракту на 2023 год

Пандемия коронавируса

Worldometer сообщил о более чем 604 млн случаев заражения COVID-19 в мире

"Росатом" получил разрешение на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии

"Росатом" получил разрешение на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Что случилось этой ночью: пятница, 26 августа

ООН призывает власти Таджикистана прекратить депортацию афганцев

ООН призывает власти Таджикистана прекратить депортацию афганцев

Китай испытал многоразовый ракетоплан

Пандемия коронавируса

"Долгий ковид" оставил без работы до 4 миллионов американцев

"Долгий ковид" оставил без работы до 4 миллионов американцев

Израиль нанес удар по сирийской провинции Хама

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });