Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

Samsung рассчитывает запустить собственную биржу криптовалют в 2023 году

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics может запустить собственную криптовалютную биржу в следующем году, сообщает Market Watch со ссылкой на местные СМИ.

Samsung является одной из семи южнокорейских компаний, направивших за последнее время заявки регуляторам на получение лицензий, необходимых для создания биржи криптовалют. Среди других компаний – Mirae Asset Securities Co., один из крупнейших в стране брокеров на фондовом рынке.

По данным южнокорейских СМИ, Samsung рассчитывает создать новую биржу в первом полугодии 2023 года.

Это не первый шаг Samsung в направлении к рынку криптовалют. Ранее в этом году компания добавила в выпускаемые ею смартфоны серии Galaxy функцию криптовалютного кошелька.

Samsung
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 26 августа

Власти Энергодара заявили об усилении артобстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ

В ЕК задержку платежей за транзит нефти через Украину связали с комплаенсом

В ЕК задержку платежей за транзит нефти через Украину связали с комплаенсом

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Цена газа в Европе превысила психологический барьер в $3500 за тысячу кубов

Глава ФРС назвал повышение ставки необходимым для взятия инфляции под контроль

Военная операция на Украине

Власти Энергодара заявили, что Запорожская АЭС вновь подверглась артобстрелу ВСУ

Пострадавший от взрыва замначальника ГАИ Бердянска скончался

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Ученые университетов США предсказали, что случаи аномальной жары участятся

Замначальника ГАИ Бердянска пострадал при взрыве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });