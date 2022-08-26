Samsung рассчитывает запустить собственную биржу криптовалют в 2023 году

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics может запустить собственную криптовалютную биржу в следующем году, сообщает Market Watch со ссылкой на местные СМИ.

Samsung является одной из семи южнокорейских компаний, направивших за последнее время заявки регуляторам на получение лицензий, необходимых для создания биржи криптовалют. Среди других компаний – Mirae Asset Securities Co., один из крупнейших в стране брокеров на фондовом рынке.

По данным южнокорейских СМИ, Samsung рассчитывает создать новую биржу в первом полугодии 2023 года.

Это не первый шаг Samsung в направлении к рынку криптовалют. Ранее в этом году компания добавила в выпускаемые ею смартфоны серии Galaxy функцию криптовалютного кошелька.