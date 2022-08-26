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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

Финская Metsa Tissue предупредила об угрозе дефицита туалетной бумаги из-за энергокризиса

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Финская компания по производству санитарно-гигиенической бумаги Metsa Tissue предупредила о сокращении производства туалетной и кухонной бумаги из-за энергокризиса.

"Компания в начале этого года уже объявила о временной остановке производства на своих заводах в Германии и Словакии, с тех пор ситуация еще больше ухудшилась", - говорится в распространенном в пятницу сообщении компании.

"Высокие цены на энергоносители затрудняют работу на всех европейских рынках Metsa Tissue, особенно в Центральной и Восточной Европе. Цена на электроэнергию высока. Ситуация была немного лучше здесь, в скандинавских странах, но стоимость электроэнергии начала расти и у нас", - приводятся слова руководителя отдела северных рынков компании Яни Силланпяэ.

"Если ситуация будет продолжаться, есть риск, что возникнут проблемы с поставками бумаги", - предупреждает Силланпяэ.

По его словам, туалетная и кухонная бумага могут также подорожать, так как растут и производственные затраты.

Финляндия Metsa Tissue
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