Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Перебои с электроснабжением зафиксированы Херсонской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Перебои с электроснабжением начались Херсонской области в субботу вечером, причины выясняются, сообщила госкомпания "Херсоноблэнерго".

В телеграм-канале компании отмечается, что причина отключения подачи электроэнергии выясняется.

Как уточнили "Интерфаксу" во временной администрации области, также начались проблемы с водоснабжением из-за остановки насосов.

Перебои с электроснабжением также наблюдались в Херсонской области 25 августа.

Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 27 августа

Во Франции обеспокоены загрязнением вод Ла-Манша с британской стороны

Во Франции обеспокоены загрязнением вод Ла-Манша с британской стороны
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что ЗАЭС охраняет российское воинское формирование

Сербия готова разрешить использование водительских прав, выданных Косово

Сербия готова разрешить использование водительских прав, выданных Косово
Военная операция на Украине

Омбудсмен ДНР сообщила о гибели американского наемника в боях в Донбассе

Пакистан запросил международную помощь для борьбы с последствиями наводнений

Пакистан запросил международную помощь для борьбы с последствиями наводнений
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 600 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 27 августа

Военная операция на Украине

Власти ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Стаханова из РСЗО HIMARS

ФБР сообщило, что Трамп хранил секретные документы вместе с журналами

ФБР сообщило, что Трамп хранил секретные документы вместе с журналами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });