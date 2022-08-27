Перебои с электроснабжением зафиксированы Херсонской области
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Перебои с электроснабжением начались Херсонской области в субботу вечером, причины выясняются, сообщила госкомпания "Херсоноблэнерго".
В телеграм-канале компании отмечается, что причина отключения подачи электроэнергии выясняется.
Как уточнили "Интерфаксу" во временной администрации области, также начались проблемы с водоснабжением из-за остановки насосов.
Перебои с электроснабжением также наблюдались в Херсонской области 25 августа.